Weil du bist, wie du bist

Kinder ab 3 Jahren können sich in der Lesung mit der Autorin Kashi Grobe von der Geschichte über Mut und Selbstvertrauen in den Bann ziehen lassen:

Der Regen hat aufgehört. Aber Emma will ihren neuen gelben Regenumhang trotzdem tragen - überall. Die spöttischen Blicke der anderen können sie nicht bewegen, ihn auszuziehen. Und so ist sie vorbereitet…

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.