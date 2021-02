× Erweitern © Mario Hohmann Weil heute mein Geburtstag ist - United Puppets

Die United Puppets aus Berlin spielen ein Stück live über Zoom für Kinder von 4 bis 9 Jahren. Dabei setzen sie die Rahmenbedingungen des Videokonferenztools als dramaturgisches Mittel ein. Die Zuschauer:innen werden zu aktiven Mitspieler:innen und zu Gästen der Schildkröte, die mit einer großen Party ihren Geburtstag feiern möchte.

Geburtstag ist eine feine Sache – und dann ist es auch noch ein runder! Groß feiern will die Schildkröte ihren 250sten. Es kommen tierische Gäste mit skurrilen Geschenken, aber: Keiner kann bleiben. Dabei hat sich die Schildkröte doch so sehr eine richtige Party gewünscht. Enttäuscht sitzt sie allein zuhause. Was die Schildkröte aber noch nicht weiß: Ihr kommt ja auch noch oder? Denn ihr könnt dabei sein! Aber Pssst. Soll ja eine Überraschung werden. Mal sehen, wer alles zur Tür hereinkommt…

Mit der Aktivierung der Kamera und des Mikrofons kann aktiv an der Geburtstagsfeier der Schildkröte teilgenommen werden. Die Eltern sollten möglichst während der Vorstellung anwesend sein, um ihr Kind technisch zu unterstützen.

Die Tickets kosten 8 Euro und sind hier erhältlich. Die Zoom-Zugangsdaten zum Stück werden nach Ticketkauf per E-Mail zugeschickt.