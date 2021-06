Weißt du was?

× Erweitern © ALB Museumsdorf Cloppenburg

Einen Riesen-Sommerspaß gibt es für alle Ferienkinder jeden Tag vom 2. bis zum 6. August. Gemeinsam erkunden sie das Museumsdorf und erleben, was die Kinder früher so machten, was sie essen durften, was sie spielen konnten, was sie lernten, und was sie schon arbeiten mussten. Der Treffpunkt ist immer am alten Eingang in der Museumstrasse.

Mittags kochen die Kids zusammen ein Essen wie damals und nachmittags stärken sie sich mit einer leckeren Zwischenmahlzeit. Für Getränke ist gesorgt.

Die Ferienbetreuung kostet 150 Euro. Anmeldungen nimmt Frau Stör telefonisch und unter sekretariat@museumsdorf.de entgegen.