Frosch-Rallye

Auf der Naturexkursion mit dem BUND lernen Kinder die heimischen Amphibien, ihre besonderen Merkmale und Fähigkeiten kennen.

Tiere, die sowohl an Land als auch im Wasser leben, sind faszinierende Geschöpfe. Am Samstag haben kleine Amphibienforscher an der Lesum in Knoops Park die Gelegenheit, in die spannende Lebenswelt dieser Wesen einzutauchen.

Die Teilnahme kostet 7 Euro, die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder telefonisch.