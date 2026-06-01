Durch die Welt der Sinne

× Erweitern © Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH Welt der Sinne, Natur- und Erlebnispark Bremervörde GmbH

Bei einer geführten Entdeckertour durch das interaktive Erfahrungsfeld im Natur- und Erlebnispark können Familien spielerisch und gemeinsam entdecken, wie verschieden Sinneswahrnehmungen funktionieren – hörbare Klangobjekte, taktile Fühlstationen, überraschende optische Effekte wie der „schiefe Raum“ und viele weitere Stationen machen Lust auf Forschen, Tasten, Riechen und Staunen.

Nach der Tour lohnt sich ein Picknick am Vörder See, ein Spaziergang durch den weitläufigen Park oder ein Besuch der Spielplätze und Outdoor-Stationen, die das Gelände zu einem schönen Ganztagesziel für Familien machen.

Die Entdeckertour findet jeden Sonntag von April bis Oktober statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach zum „Haus der Sinne“ kommen!

Kinder 2,50 € , Erwachsene 3,50 €