Über 50 Veranstaltungen rund um den Internationalen Frauentag haben Initiativen und Organisationen in Bremen und Bremerhaven auf die Beine gestellt.

Unter dem Motto

Ohne Kröten geht die Zukunft flöten

dreht sich ein thematischer Schwerpunkt in diesem Jahr ums Geld: Die wirtschaftliche Situation von Frauen und die strukturellen Unwuchten zum Nachteil von Frauen wird unter den verschiedensten Aspekten beleuchtet. Aber auch zu vielen anderen Themenbereichen ist viel geboten: Filme, Konzerte, Lesungen, Demos, Vorträge, Workshops und Diskussionen gibt es von Mitte Februar bis Ende April.

Los ging's mit dem Eröffnungsevent von One Billion Rising am 14.2. auf dem Marktplatz, es folgen Lesungen und Diskussionen, Vorträge zu Hass und Sexismus im Netz oder Finanzfitness, die Ehrung der Bremer Frau des Jahres, der Frauentag im Kulturhaus Pusdorf mit Musik und Malerei, das Erzählcafé Money, Money, Money und viele mehr.

In Bremerhaven lautet das diesjährige Motto "Frauen*Gestalten" mit dem Ziel, Frauen als Handelnde und Verändernde sichtbar zu machen. So bieten die Akteurinnen in der Seestadt Vorträge, Beratung, Diskussionen und Kultur zu aktuellen Trends und Themen, aber auch zu historischen Frauengestalten.

Einen Überblick über die zahlreichen Angebote, viele davon online, gibt der von der Zentralstelle der Landesfrauenbeauftragten (ZGF) herausgegebene Veranstaltungskalender auf der Internetseite vom Weltfrauentag in Bremen.