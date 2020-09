Weltkindertag: Live aus Berlin

× Erweitern © art-session fotografie Weltkindertag 2020

Unter dem Motto des diesjährigen Weltkindertags "Kinderrechte schaffen Zukunft" machen das Deutsche Kinderhilfswerk und Unicef Deutschland darauf aufmerksam, dass die Verwirklichung der Kinderrechte einen entscheidenden Beitrag für nachhaltige Entwicklung darstellt.

Deutschlandweit wird der diesjährige Weltkindertag mit einer Plakataktion am Berliner Reichstag gestartet, die per Live-Stream übertragen wird. Die dort versammelten Kinder zeigen mit selbstgemalten Plakaten ihre Forderungen an die Politik. Vor Ort ist auch die Kinderministerin Franziska Giffey, die mit den Kindern darüber spricht, was sie bewegt und was man ändern kann. Der Kooperationspartner Unicef malt mit Kindern dazu ein großes Kreidebild. Hier geht es zum Live-Stream. Das Rahmenprogramm mit Erklär-Videos, Basteltipps und einem Quiz ist hier zu finden.