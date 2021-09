Weltkindertag in Bremen

× Erweitern © DKSB/Buchholz Kinderschutzbund Bremen

Am Weltkindertag lädt der Kinderschutzbund Bremen unter dem Motto „Informationen, Bücher und gutes Eis für Kinderrechte“ alle Bremer:innen auf den Platz vor der Stadtbibliothek Gröpelingen ein.

Der Kinderschutzbund Bremen setzt sich an jedem Tag für die Belange der Kinder und Jugendlichen ein, dazu braucht er aber auch die Unterstützung durch die Politik: „Nach der UN-Kinderrechtskonvention haben alle Kinder das Recht auf Schutz, auf Förderung und auf Beteiligung. Auch die Bremer Landesverfassung betont diese Rechte von Kindern und Jugendlichen deutlich. Es braucht aber auch den Willen politisch Verantwortlicher sich offensiv und prioritär für Kinder und Jugendliche einzusetzen“, sagt Kathrin Moosdorf, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Bremen. Und weiter: "Kindern und Jugendlichen fehlen seit nunmehr eineinhalb Jahren eine geregelte Betreuung und Bildung außerhalb der Familie, viele erlebten Isolation. Obwohl die Meinung von Kindern und Jugendlichen in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört und berücksichtigt werden soll, wurden wesentliche Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg getroffen. Dies muss sich ändern.“

So lauten die Forderungen des Kinderschutzbundes. Mehr Informationen gibt es beim Jugend- und Kinderrechtebüro Bremen www.kinderrechte-bremen.de