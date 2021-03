× Erweitern © Stiftung-Lesen Welttag des Buches

Lesespaß für alle Kinder im ganzen Land versprechen zahlreiche Aktionen zum Welttag des Buches am 23. April 2021.

Das bundesweit größte Lesefest verschenkt insgesamt rund 1 Million Bücher an Kinder, darunter nicht nur wie jedes Jahr an Schüler:innen der 4. und 5. Klassen, die in verschiedenen Buchhandlungen ihr persönliches Exemplar des extra für den Welttag des Buches 2021 verfassten Comicromans „Biber undercover“ abholen können.

In diesem Jahr überraschen zwischen dem 23. April und dem Start der Sommerferien am 5. Juli die Zusteller:innen der Deutschen Post auch Hunderttausende Kund:innen in ganz Deutschland mit einem kostenfreien Buchgeschenk. Auf der Website zum Aktionstag werden außerdem eine Video-Lesung und Clips rund um das Thema „Wie entsteht ein Buch?“ zu finden sein, und Schulklassen sowie Familien können sich am 23. April um 11 Uhr zum Livestream zuschalten: Während Autor Rüdiger Bertram aus seinem Comicroman „Biber undercover“ vorliest und Illustrator Timo Grubing zeichnet, dürfen Kinder Fragen stellen. Übertragen wird der Livestream unter anderem auf www.litlounge.tv.

Buchhandlungen und Schulen können darüberhinaus ihre individuelle Online-Lesung mit Rüdiger Bertram zudem ganz einfach per E-Mail an verena.otto@randomhouse.de vereinbaren. Und wenn die Pandemie es wieder zulässt, wollen schließlich zahlreiche Kinder- und Jugendbuchautor:innen ihr Publikum bei Vor-Ort-Lesungen in verschiedenen Buchhandlungen in ferne Welten entführen. Alternativ finden die Autor:innen-Lesungen online statt.

Alle Termine, Infos und Aktionen sind auf der Webseite welttag-des-buches.de und unter #welttagdesbuches zu finden.