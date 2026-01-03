× Erweitern © privat Welttag des Seegrases Frieda und Greta an Bord

Familien aufgepasst: Am 1. März wird das Klimahaus zur Bühne für zwei junge Forscherinnen! Anlässlich des Welttags des Seegrases – ausgerufen von den Vereinten Nationen – präsentieren Frieda Greiling und Greta Banzhaf ihre preisgekrönte Arbeit über Seegraswiesen. Die beiden wurden bereits von der Deutsche Meeresstiftung ausgezeichnet und durften sogar auf dem Forschungssegler Aldebaran Proben sammeln.

An ihrem Mitmach-Infostand erklären sie kindgerecht, warum Seegras als „Superheld der Meere“ gilt: Es speichert CO₂, reinigt Wasser und schützt Tiere. Die Veranstaltung ist ideal für neugierige Kinder, Familien und Jugendliche, die vielleicht selbst beim Bundesumweltwettbewerb mitmachen möchten. Ein spannender Ausflug mit Aha-Effekt!