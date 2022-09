× Erweitern © Walle-Center Weniger Müll = mehr Wert Die Müllkurve

Abfall vermeiden kann jeder - das will die interaktive Ausstellung vermitteln, die sich in der Passage des Einkaufszentrums bis zum 15. Oktober dem Müllaufkommen und der richtigen Mülltrennung widmet.

In welchen Müll kommen eigentlich die CDs und die DVDs? Wie wird Müll recycelt und was für ein Müll wurde in der Steinzeit von den Menschen produziert?

Diese und weitere Fakten und Fragen können in der Ausstellung aktiv herausgefunden werden. Die Ausstellung zeigt Zusammenhänge, macht Mechanismen und Kreisläufe transparent und verständlich und möchte eine nachhaltige und ressourcenschonende Lebensweise fördern.

Die Vielfalt an Exponaten wurde übersichtlich in verschiedene Module aufgeteilt, die erforscht werden können. Zum Schluss können die Besucher:innen ihr Wissen über die Mülltrennung im Mülltrennungsspiel testen. Für die jüngsten Besucher:innen gibt es ein Würfelspiel, in dem sie für gutes Handeln belohnt werden. Ein Highlight der Ausstellung ist die Müllkurve, welche den exponentiellen Anstieg des Mülls von der Steinzeit bis zur heutigen Zeit zeigt.

Die Ausstellung wird von einem fachlichen Mitarbeiter betreut, der für alle Fragen rund um die Exponate gerne bereit steht. Schulklassen und Kindergartengruppen sind herzlich eingeladen, diese spannende, faszinierende und überaus lehrreiche Aktion zu besuchen, um interessante Fakten über das Müllaufkommen herauszufinden und zu erleben. Um Anmeldung für die Führung wird gebeten: info@walle-center.de

Die Aktion ist für alle Centerbesucher kostenlos.