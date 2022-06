©Hilk/ Natureum Niederelbe Kinder-Uni: Dig it – Archäologie live

Was macht ein Archäologe und welche Werkzeuge benutzt er? Wo und was wird überhaupt ausgegraben? Was sind Raubgräber? Und was sind die Funde wert?

In der Kinder-Uni finden die Teilnehmer:innen ab 5 Jahren das gemeinsam heraus. Als fachgerecht ausgestattete Ausgrabungscrew gibt es eine Einweisung durch die Ausgrabungsleitung. Danach gehen sie selbst mit Kelle, Pinsel und Metalldetektor auf das Grabungsfeld und legen die Funde frei.

Die Teilnahme kostet 12 Euro nach Anmeldung auf https://www.kinder-uni-freiburg-elbe.de/