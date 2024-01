Wenn ich ängstlich bin

Im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos für Mädchen und Jungen ab 4 Jahren steht das Mutmachbuch von Nanna Neßhöver:

Murmeltier Mumms Herz klopft wie wild, denn er ist ganz allein im riesigen Murmeltierbau. Plötzlich kommt ihm sein gemütliches warmes Zuhause ganz gruselig vor. Er schwitzt, obwohl es angenehm kühl ist, und er will nur noch raus. Als er ans Tageslicht flutscht, geht es Mumm ein kleines bisschen besser. Aber irgendwie drückt die Angst noch ... Zum Glück trifft Mumm in den Bergen viele Tiere: Die sind auch mal ängstlich und zeigen Mumm, was ihnen hilft.

Der Eintritt ist frei.