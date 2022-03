Wenn ich groß bin

Schon die Kleinsten denken intensiv darüber nach, was sie später einmal werden möchten und spinnen darum die tollsten Träume! Egal ob Astronautin, Legoentwickler:in oder Zirkusclown - der kindlichen Fantasie sind da noch keine Grenzen gesetzt.

Das Medienangebot zum Thema lässt fast keine Wünsche offen und ist so vielfältig wie die Berufswelt selbst. Die Referent:innen des Online-Seminars der Stiftung Lesen vermitteln Fachkräften nützliche Tipps rund um den Einsatz der verschiedenen Medien und geben Empfehlungen für vielfältige Vorleseaktionen in der Kita: Welche Berufe gibt es überhaupt und wie lassen sich diese in der Kita thematisieren? Und welche spannenden Aktionsideen können sinnvoll mit den Medien kombiniert werden? Eine Auswahl an Medientipps gibt es schon vorab hier.

Interessierte können bequem von zu Hause oder vom Arbeitsplatz aus teilnehmen. Über einen Chat haben sie die Möglichkeit, mit den Referent:innen zu interagieren.

Anmeldungen werden noch bis zum 22. März online entgegengenommen. Nach der Anmeldung erfahren die Teilnehmenden alle weiteren Infos zur Durchführung.