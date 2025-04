Wenn's stinkt und kracht ist's Wissenschaft

× Erweitern © WSUK/Julia Zenk Konrad Stöckel

Der Kabarettist, Zauber- und Unterhaltungskünstler Konrad Stöckel zeigt mit witzigen Experimenten und verblüffenden Effekten, dass Wissenschaft richtig Spaß machen kann!

In der spektakulären Wissenschaftsshow zum Thema Umwelt lüftet Konrad so manche Geheimnisse, über die viele schon lange gegrübelt haben. Kann Konrad mit seiner glockenklaren Stimme tatsächlich Glas zerspringen lassen? Was hat Kohlendioxid mit der Erderwärmung zu tun? Kann man mit vier Personen eine superstabile Brücke bauen? Taugt schnödes Wasser als Raketenantrieb und löscht es alle Brände? Schafft Konrad es auf magische Weise drei Zuschauer auf der Bühne zum schweben zu bringen? Mit Hochdruck ergründet er zudem Tiefdruckgebiete und verrät uns, was Alkohol mit dem Wetter zu tun hat…

Eintritt: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 12 Euro, Erwachsene 22 Euro.

Tickets sind an der Abendkasse und im Online-Vorverkauf erhältlich.