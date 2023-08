Wenn sieben wilde kleine Hasen dem Nachbarn gleich zu Hilfe rasen

Kinder ab 3 Jahren erleben Sabine Pramls Geschichte über eine süße Hasen-Bande.

Sieben fußballspielende, lachende Hasenkinder in Herrn Meiers Nachbargarten und dann zu seinem Missfallen: Torschuss in sein Fenster! Statt Schimpfen folgt Wehklagen ob seines gebrochenen Beines, was die hilfsbereiten Hasenkinder auf den Plan ruft.

Der Eintritt ist frei.