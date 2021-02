Wer bestimmt, was schön ist?

Im Alltag benutzen wird das Wort "schön" ganz oft, aber es gar nicht so richtig klar, was schön ist oder wie man Schönheit begründen kann. Außerdem findet fast jeder etwas anders schön. Wenn wir etwas oder jemanden sehen, wissen wir sofort, ob das, der, oder die uns gefällt. Aber wer bestimmt eigentlich, was schön ist? In der Sendung "Kakadu für Frühaufsteher" suchen Tim und Selma eine Antwort auf die Frage und stoßen bei ihrer Suche auf eine uralte Formel zur Messung der Schönheit. Natürlich probieren die beiden sie auch aus.