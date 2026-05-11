Wer nichts versteht, lernt nichts

Schlechte Leseleistungen, mangelnde Sprachkenntnisse beim Schulstart und die Frage, wie Kinder den Anschluss im Unterricht nicht schon in den ersten Grundschuljahren verlieren: Wenn Bildungsstudien wie PISA die Alarmglocken läuten, stehen Eltern und Fachkräfte vor denselben Herausforderungen.

Wie frühe Sprachförderung im Kita- und Schulalltag gelingen kann und welche Stellschrauben in Bremen gedreht werden müssen, steht im Mittelpunkt der Podiumsdikussion mit bildungspolitischem Dialog, zu der die FDP Fraktion einlädt.

Nach einem Impulsvortrag der Logopädin und Dr. Catharina Güttler diskutiert ein Podium aus Wissenschaft, Schulpraxis und Kita-Leitung über konkrete Wege aus der Bildungskrise. Mit dabei sind unter anderem Dr. Benjamin Miller, Schulleiter aus Hamburg, sowie Dr. Carsten Schlepper vom Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder.

Ob Eltern, Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Schüler:innen oder interessierte Bremer:innen: Bringt eure Perspektive ein!

Im Anschluss ist Zeit für Fragen, eigene Erfahrungen und den Austausch bei Fingerfood.

Die Teilnahme ist kostenfrei nach Anmeldung. Per Mail an Martina Gruhn-Bilic oder online auf pretix.eu/bildungsdialog/Sprache