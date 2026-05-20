Werder-Kinderflohmarkt

× Erweitern Foto: Anja Fabrizius Kinderflohmarkt, Werder

Gut erhaltene, kaum gebrauchte Bekleidung und Spielzeug zu günstigen Preisen: Während Eltern in Ruhe stöbern, werden für die jungen Besucher:innen ein kinderfreundliches Rahmenprogramm, Airbrush-Tattoos und eine Spielelandschaft angeboten, die zum Toben einlädt. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen für Verkaufsstände werden unter windel-liga@werder.de angenommen. Pro Tisch (220 x 60cm ohne Stuhl) fallen 12 Euro Standgebühr an. Zugelassen sind nur private Verkäufer:innen.