Werder-Kinderflohmarkt

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Klaus-Dieter-Fischer-Halle Hermine-Berthold-Str. 19-20, 28205 Bremen

Gut erhaltene, kaum gebrauchte Bekleidung und Spielzeug zu günstigen Preisen: Während Eltern in Ruhe stöbern, werden für die jungen Besucher:innen ein kinderfreundliches Rahmenprogramm, Airbrush-Tattoos und eine Spielelandschaft angeboten, die zum Toben einlädt. Auch für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen für Verkaufsstände werden unter windel-liga@werder.de angenommen. Pro Tisch (220 x 60cm ohne Stuhl) fallen 12 Euro Standgebühr an. Zugelassen sind nur private Verkäufer:innen.

Info

Klaus-Dieter-Fischer-Halle Hermine-Berthold-Str. 19-20, 28205 Bremen
Flohmärkte
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