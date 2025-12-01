× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Werkzeuge der Steinzeit

In der Steinzeit haben Menschen Werkzeuge erstellt und diese für unterschiedlichste Tätigkeiten genutzt. In der Familienführung wird die Nutzung von Jagdwaffen und Werkzeugen für den Alltag thematisiert. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit dem Faustkeil, großen und kleinen Klingen, mit Speeren und Speerschleudern, Lanzen, Pfeilen und Harpunen. Dabei untersuchen sie gemeinsam die Werkzeuge auf deren Herstellung und Qualitäten.

Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.