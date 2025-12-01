Werkzeuge der Steinzeit
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
© Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg
Werkzeuge der Steinzeit
In der Steinzeit haben Menschen Werkzeuge erstellt und diese für unterschiedlichste Tätigkeiten genutzt. In der Familienführung wird die Nutzung von Jagdwaffen und Werkzeugen für den Alltag thematisiert. Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit dem Faustkeil, großen und kleinen Klingen, mit Speeren und Speerschleudern, Lanzen, Pfeilen und Harpunen. Dabei untersuchen sie gemeinsam die Werkzeuge auf deren Herstellung und Qualitäten.
Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.