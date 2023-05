Wertschätzende Kommunikation

Wie man klar sich selbst und anderen gegenüber kommuniziert, erfahren die Teilnehmer:innen in der kostenlosen Online-Einzelveranstaltung aus dem Projekt „Forum für Küche im Wandel“.

Ob in Teamsitzungen, bei Elterngesprächen in Schulen und in Kitas oder in Gesprächen mit Mitarbeitenden, im Alltag wird man immer wieder mit herausfordernden Situationen der Kommunikation konfrontiert. Ein gutes Gespräch zu führen, bei dem sich alle Gesprächspartner:innen gehört und gesehen fühlen, ist nicht einfach. Die Art, wie Menschen miteinander reden, kann zu Missverständnissen und Verletzungen führen. Mit dem Kommunikationsquadrat, Auszügen aus der Gewaltfreien Kommunikation, der Feedback-Methode u.a. werden den Teilnehmenden verschiedene Gesprächstechniken für eine gelingende Gesprächsführung – insbesondere im Rahmen von Veränderungsprozessen - vermittelt.

Es wird mit praxisbezogenen Beispielen aus dem Berufsalltag gearbeitet, die zu einem aufmerksamen und wertschätzenden Umgang mit sich selbst und mit anderen verhelfen. Gespräche werden wirksam, Beziehungen lebendig.

Die kostenfreie Fortbildung richtet sich vor allem an Küchenleiter:innen sowie Küchenhelfer:innen und pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen.

Anmeldung online oder per Mail unter Gesundheit@vhs-bremen.de