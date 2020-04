Wertvoll. Am besten bist du als du selbst

Das Kinder- und Jugendtheater Dortmund kommt zu den Zuschauerïnnen nach Hause und zwar in Form eines digitalen Theatersaals. Jeden Freitag kann jeder unter dem Motto "Couch-Geschichten" ein Stück aus dem Kindertheaterprogramm genießen. Das Stück, das dieses Mal gezeigt wird, richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren.

Alexander weiß: Wer im Leben erfolgreich sein will, darf sich keine Fehler erlauben. Sein Ziel ist es, die beste Version seiner selbst zu werden, das volle Potenzial zu nutzen. Ratgeber und Tipps für einen erfolgreichen Lebensweg gibt es wie Sand am Meer.

Alexander weiß auch: Auf die inneren Werte kommt es an - auf Würde und Mut - auf Achtung vor sich selbst und den anderen. Aber was ist, wenn gerade diese inneren Werte der Vervollkommnung der äußeren im Wege stehen? Und was macht man, wenn man dann auch noch der Liebe begegnet?

Hier geht es zum digitalen Theatersaal