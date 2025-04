× Erweitern © Thomas Kleiner Weserfähre

Pünktlich vor Ostern startet am Karfreitag wieder der Fährverkehr über die Weser und verbindet die Stadtteile Gröpelingen, Woltmershausen und die Überseestadt.

Zwischen den Anlegern Pier2/Waterfront – Molenturm – Lankenauer Höft können Interessierte wieder auf kurzem Wege die drei Stadtteile entdecken – ob zu Fuß oder mit dem Rad.

Samstags, sonn- und feiertags bis einschließlich 5. Oktober verbindet die Weserfähre Bremen die drei Anleger – in den Sommermonaten Juni und Juli auch freitags. Ebenso wird am Brückentag nach Christi Himmelfahrt (Freitag, 30.5.2025) wie an einem Feiertag gefahren.

Abgelegt wird immer im 30-Minuten-Takt ab dem Anleger Pier 2/Waterfront, Molenturm und Lankenauer Höft. Fußgänger:innen und Radfahrer:innen können so neue Ausflüge und Radrouten ausprobieren, die nicht mehr am Weserufer enden müssen, denn fortan heißt es hier:

Fährmann, hol över!

Fährzeiten vom 18.4. bis 5.10.25:

Samstag: 12 bis 21 Uhr, halbstündlich

Sonn- und Feiertage inklusive Brückentag, 30.5.: 11 bis 20 Uhr

Freitag (31. Mai bis 1. August): 16 bis 21 Uhr

www.weserfähre-bremen.de