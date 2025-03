× Erweitern © Antje Schimanke Wetterextreme, Klimahaus

Das Klimahaus eröffnet eine neue Dauerausstellung. Auf 1.485 Quadratmetern und drei Ebenen erleben Besucher:innen ein multimediales Abenteuer rund um Hitze, Stürme und Fluten – Phänomene, die auch vor unserer Haustür stattfinden.

Zunächst schlüpfen Besucher:innen im Green-Screen-Studio in die Rolle eines Wetterfrosches, erleben die Energie eines Tornados und erforschen Wolken zum Anfassen. Danach geht es auf eine Extremwetterfahrt mit dem "Uplift": Eine Hubplattform hebt die Besucher:innen acht Meter in die Höhe – mitten hinein in extreme Wetterereignisse wie Hitze und Feuer, Starkregen und Flut, Wind und Orkane. Raumfüllender Sound und eine 360-Grad-Inszenierung machen aus der Fahrt ein faszinierendes Erlebnis, das Dank kinetischer Elemente, Nebel- und Raucheffekte, einem Wasservorhang und Windmaschinen alle Sinne berührt. Oben angekommen berichten 12 "Augenzeugen" von ihren realen Erfahrungen mit Extremwetterereignissen im Ahrtal, Bangladesch und Spanien.

Eintritt: Kinder bis 13 Jahre 13 Euro, Erwachsene 23 Euro. Für die Fahrt mit dem "Uplift" muss ein Extra-Ticket für 7,50 Euro an der Tageskasse gekauft werden.