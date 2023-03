× Erweitern © Canva Wettlauf Mensch gegen Maschine

Bei der inzwischen 6. Auflage des Wettlaufs frei nach dem Motto „Wer ist schneller, Mensch oder Maschine?“ laufen auch die Kinder mit!

Bereits um 13:30 Uhr messen sich die Erwachsenen über eine Strecke von 8 Kilometern mit einer fahrenden Dampflok. Nachmittags sind dann Kinder zwischen 6 und 9 Jahren an der Reihe. Im Bereich der B6 in Asendorf über etwa 1 Kilometer Strecke treten sie gegen die Bahn an. Die Teilnahme für Kinder ist kostenfrei, außerdem werden sie und ihre Begleitperson gratis zum Startpunkt am Ortseingang von Asendorf gefahren.

Weitere Infos und Anmeldung auf wettlauf-mensch-maschine.de. Tipp: Bis 01.05.2023 anmelden und von vergünstigten Startgebühren profitieren!