Kinder mit ins Theater nehmen? Die Schwankhalle bietet während einigen Vorstellungen Kinderbetreuung für Kids ab 3 Jahren an, so können Eltern entspannt die Vorführung genießen.

So auch das Stück »What You See When Your Eyes Are Closed / What You Don't See When Your Eyes Are Open«

Sehen und gesehen werden – darum geht es in der neuen Performance des Zoologen und Performance­künstlers Mamoru Iriguchi. Im Mittelpunkt stehen Cyclops, ein pelziges Monster, das die Welt zweidimensional sieht, und Mamoru, ein Mensch, der durch gleich vier Augen schaut. Alle Beteiligten des Abends – Darsteller, Techniker*innen und Publikum – erleben das Bühnen­geschehen dabei aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. Aber ist das nicht eigentlich immer so?

Anmeldung zur Kinderbetreuung bis bis Fr 11.11. um 14:00 unter ticket@schwankhalle.de oder telefonisch unter Tel 0421 520 80 70