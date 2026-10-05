× Erweitern © Lena Kluge Wichteline Pirella

Auf der Suche nach der Antwort auf einen ganz besonderen Weihnachtswunsch begibt sich Wichteline Pirella auf eine magische Reise, auf der die Zuschauer:innen ab 2 Jahren spielerisch und musikalisch die Vielfalt der Religionen und die verbindende Kraft der Musik entdecken.

Das Stück verbindet Theater, Musik und Tanz zu einem Plädoyer für Toleranz, Gemeinschaft und gegenseitigem Respekt.

Tickets kosten für Kinder 3, für Erwachsene 5 Euro.