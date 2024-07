Wichtelvormittag

Es ist Sommer im Dorf Pfifferlingen und seine Bewohner, zu denen Wichtel, Zwerge und Trolle gehören, entdecken all das Wunderbare, was diese Jahreszeit zu bieten hat. Gemeinsam mit der Autorin Heike Neumann tauchen Kinder zwischen 5 und 10 Jahren ein in die Welt des Dorfes und lauschen den zauberhaften Wichtelgeschichten, in denen Inklusion und Freundschaft besonders großgeschrieben werden. Wer mag, kann auch kreativ werden und bunte Wichtelbilder malen.

Wichtig: Die Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.

Kaffee und eine kleine Auswahl an Snacks und anderen Getränken wird zur Verfügung gestellt.

Sitzkissen dürfen bei Bedarf gerne mitgebracht werden.

Eine Online-Anmeldung ist erforderlich.