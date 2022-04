× Erweitern © Hafenmuseum Speicher XI Wie blau ist das Meer?

Kinder der Grundschule Carl-Schurz-Straße stellen im Rahmen der Bremer Schuloffensive ihre Kunstwerke im Hafenmuseum aus, und da geht es bunt zu!

Die Kinder der Klasse 3b zeigen in ihren Bildern eine phantasievolle Unterwasserwelt, ihre Texte erzählen von Erlebnissen am und Träumen vom Meer.

Mehrere Vormittage hatten die Kinder im Hafenmuseum verbracht, um sich mit dem Hafen, der Weser und dem Meer kreativ auseinanderzusetzen: Gemeinsam erkundeten sie das Museum und das umliegende Hafengebiet, beschäftigten sich mit Experimenten zur Farbwahrnehmung und probierten sich in künstlerischen Werkstätten aus. In der Farbwerkstatt mit dem Thema „Blau“ wurden fantasievolle Unterwasserwelten entworfen, in der Lyrikwerkstatt fanden die Kinder ihre eigenen Worte für ihre Erlebnisse und gestalteten ein Meeres-Alphabet von „algengrün“ bis „Zackenbarsch“.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch eines ehemaligen Kapitäns, der den Kindern vieles über seine Arbeit auf See erzählt hat. Ob auch Seemannsgarn dabei war, können die Besucher:innen nun in einer Audiostation in der Ausstellung zu hören. Denn aus allen Erfahrungen und Ergebnissen haben die Kinder gemeinsam mit den Museumspädagoginnen eine kleine Ausstellung kuratiert, die in der vergangenen Woche eröffnet wurde und nun bis Ostern gezeigt wird.

Zu sehen ist die Ausstellung bis Ostermontag, 18. April im Hafenmuseum.