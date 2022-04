Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte

Das Ensemble des Jungen Staatstheaters zeigt Zuschauer:innen ab 11 Jahren ein Stück nach dem Buch von Dita Zipfel.

Für Lucie steht fest: In ihrem Leben muss sich etwas ändern. Zuhause hat sich dieser extrem peinliche Michi in ihrem Zimmer einquartiert – ein neuer Lebensgefährte ihrer Mutter. In der Schule wird sie links liegen gelassen und hat keinerlei Chance, jemals in die Gang von „Girl No1" aufgenommen zu werden.

Früher, als Bernie noch bei ihnen gewohnt hat, war alles anders. Besser. Daher rechnet Lucie es durch: Wenn sie den gut bezahlten Gassigeh-Job (20€ / Stunde!) annimmt, dauert es nur siebeneinhalb Tage, bis sie genug Geld zusammen hat, um nach Berlin zu reisen. Zu Bernie. Weg vom Michi.

Dita Zipfel erzählt vom Mut, anders zu sein – ihr Buch wurde mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 ausgezeichnet.

Die Tickets für die Nachmittags- und Abendvorstellungen kosten 10 Euro und gibt an der Theaterkasse und online. Reservierungen sind telefonisch und unter theaterkasse@staatstheater.de möglich.

Die Vormittagsvorstellungen sind Schulvorstellungen. Reservierungen hierfür werden unter sylvia.kleinichen@staatstheater.de entgegengenommen.