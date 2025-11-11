Wie digital ist der Alltag unserer Kinder?

Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland BGO Alfred-Faust-Str. 4, 28279 Bremen

Katja Behrens vom Präventionszentrum der Polizei Bremen geht im Vortrag darauf ein, welche Chancen und Risiken der digitale Alltag von Kindern mit sich bringt. Sie wirft einen Blick auf ihre Online-Welten, thematisiert Gefahren wie Cybergrooming, Pornografie und Sexting und zeigt, was Eltern und Fachkräfte tun können, um Kinder zu schützen. Neben rechtlichen Grundlagen erhalten die Teilnehmenden Tipps zur Prävention sowie Hinweise auf konkrete Hilfs- und Beratungsangebote.

Anmeldungen für das kostenlose Angebot erfolgen über die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen Bremen e. V. wahlweise telefonisch oder per E-Mail.

Bürgerhaus Gemeinschaftszentrum Obervieland BGO Alfred-Faust-Str. 4, 28279 Bremen
