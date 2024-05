× Erweitern © Julia Erusova Wie ein Ritter, Theater 11

Frei nach Cervantes' "Don Quichote" spielt die neue Inszenierung des Theater 11 in der Gegenwart in einem Sommercamp statt.

Im Stück für Publikum ab 3 Jahren steht der Betreuer, ein großer Bewunderer von Ritterromanen, vor einer Herausforderung: Die Kinder von heute wissen wenig über Ritter und ihre Tapferkeit. Doch seine Liebe zu den Kindern und seine Leidenschaft für ritterliche Ideale wecken in den jungen Feriengästen den Glauben an die Kraft der ritterlichen Tugenden.

So entführt das Stück die Zuschauenden leicht und lehrreich in eine Welt, in der die Eigenschaften von Rittern - Mut und Tapferkeit - auch in der heutigen Zeit noch relevant und wichtig sind.

Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es auf der Veranstaltungswebseite oder per Mail. auf www.theater11.de oder per E-Mail an.