Sich einmal wie ein Seemann auf der Kogge fühlen. Wie haben die Seeleute früher gelebt auf diesem Schiff? Womit haben sie sich die Zeit vertrieben, wenn sie vor Anker lagen? Auf diesem geführten Rundgang erfahren die Familien, wie die Kogge gebaut wurde und wohin sie überall gereist ist und was es überhaupt für eine Gefühl war, damit zu reisen. Die kleine und großen Teilnehmer ab 7 Jahren finden dies gemeinsam raus und wie das Leben an Bord war und welche Spiele die Seeleute an Bord gespielt haben. Wer wird wohl am Ende am geschicktesten sein?Der Treffpunkt ist am Eingang der Kogge-Halle, der Eintritt ist kostenfrei.