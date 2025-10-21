Wie fotografiert man mit Sonnenlicht?

Die Meteor-Expedition auf dem Atlantik war vor 100 Jahren. Aus dieser Zeit gibt es sehr viele Fotografien, die uns spannende Geschichten über das Leben an Bord erzählen. Aber wie klappt das eigentlich, dass bei einem Foto das Bild auf dem Papier landet? In der Ferienaktion finden 6- bis 9-Jährige heraus, wie Fotografie funktioniert und machen selbst den Versuch mit Solarpapier.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per E-Mail. Der Anmeldeschluss ist der 9. Oktober.