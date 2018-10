× Erweitern Foto: Franci Trybull Klub Gäng #4

Kinder im Grundschulalter sind die Klub Gäng: neugierig, wissensdurstig und sind mittendrin statt nur dabei. Sie machen Bremen unsicher auf der Suche nach Antworten. Wie funktioniert das eigentlich…?

Jeder kennt und liebt sie. Die liebevollen Theaterstücke des Theater Bremen, Mensch, Puppe! oder das Weihnachtsmärchen der Shakespeare Company. Aber wenn man gebannt auf die Bühne blickt, zeigt der ganze Raum eine andere Welt, von der kleinen Bastelschere in der Hand von Pipi Langstrumpf bis hin zum großen Haus, das mitten auf der Bühne steht und auf dessen Dach man klettern kann.

Die Klub Gäng fragt: Wie funktioniert das eigentlich… mit dem Bühnenbild? Wer baut es, und wo? Wer denkt sich aus, was das Publikum am Ende bestaunen kann und: können wir das eigentlich auch? Am 10. und 11. November gehen sie den Fragen auf den Grund und schauen sich um, probieren aus und packen selbst mit an. Passend zum Start der Weihnachtstheater-Saison schauen sie hinter die Kulissen des Theater Bremen.

Samstag, 10. November, vormittags + Sonntag, 11. November, nachmittags 2018, Details bei Anmeldung an info@klub-dialog.de.

Für eine endgültige Anmeldung werden die Einverständniserklärung der Eltern und das Gäng-ABC, jeweils unterschrieben per Mail oder Post, benötigt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eltern müssen leider draußen bleiben…Sehr wichtig: Es können nur Kinder an der Veranstaltung teilnehmen, die an beiden Tagen Zeit haben.

Die KLUB GÄNG ist ein Veranstaltungsformat des KLUB DIALOG e.V. in Zusammenarbeit mit dem Universum® Bremen

Für die Eltern: Die Veranstaltungen der KLUB GÄNG sind kostenlos. Kinder der Mitglieder des KLUB DIALOG haben ein Kontingent von 50% der möglichen Plätze, die weiteren Plätze werden an Nicht-Mitglieder verteilt. Bei sehr hohen Anmeldezahlen wird der Fairness halber ausgelost. Getreu dem Motto „Eltern müssen leider draußen bleiben“ finden die Veranstaltung ausschließlich für Kinder statt. Für Aufsichtspersonen wird ausreichend gesorgt.

