Kinder-Uni: Wie kommt der Fisch ins Stäbchen

Keine Langeweile mit der Kinder-Uni Freiburg und dem Natureum in den Sommerferien.

Fische zählen zur ältesten und artenreichsten Wirbeltiergruppe der Welt. Für den Menschen ist Fisch seit rund 2 Millionen Jahren ein Grundnahrungsmittel. Heute sind viele Fischbestände durch Überfischung und Wasserverschmutzung leider stark gefährdet.

Bei einem Rundgang durch die 400 qm große Ausstellung lernen wir Fischarten, Fangmethoden und Fischverarbeitung kennen – am Labortisch, auf dem Deck eines Fischkutters, am Ufer eines Angelteichs und in Aquakulturen. In einem Fischladen, einen Fischrestaurant und in einer Fischküche sehen wir, wie der Fisch ins Stäbchen und auf den Teller kommt. Als Erinnerung basteln wir ein Fischmodell zum Mitnehmen.

Die Teilnahme beträgt 13 Euro inkl. Museumseintritt und richtet sich an Kinder ab fünf Jahren.

