Wie lang geht das noch

Eine Komödie über die ganz unterschiedlichen Qualitäten von Langeweile zeigt heute das Kollektiv Arnold&Bianka Zuschauer:innen ab 12 Jahren. In ihrer Inszenierung entdecken sie, dass aus dem Nichts heraus schnell Unsinn entstehen kann. Und der passt dann vielleicht ganz gut zu Musik – die sich in Loops gemächlich dem Thema annähert. Manchmal wünschen wir uns schließlich, ein Moment würde nie enden, lange weilen, eben. Viele skurrile Situationen, surreale Bilder, gar nicht so viel Text und viel Raum für inspirierende Leerstellen spielen mit der Wahrnehmung von Zeit und der Erwartungshaltung des Publikums, der Frage, ob noch etwas passiert.

Die Aufführung findet im Brauhauskeller statt und kostet 10 Euro Eintritt.