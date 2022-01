Das Nachhilfeinstitut Studienkreis in Bremen lädt Eltern im Februar zu drei kostenlosen Webinaren ein:

Auf die Vergabe der Halbjahreszeugnisse sind viele Familien 2022 besonders gespannt. Denn wie schon das vergangene war auch dieses Schuljahr noch weit entfernt von Normalität. Wie groß die in den zurückliegenden fast zwei Jahren entstandenen Lernlücken bei den Schüler:innen wirklich sind, zeigt sich dann schwarz auf weiß. Bleiben die Noten hinter den Erwartungen zurück, fragen sich die Eltern, wie sie ihr Kind dabei unterstützen können, das Schuljahresziel dennoch zu erreichen.

Eine Lernexpertin des Studienkreises bietet zu dem Theme drei Online-Vorträge für Eltern an:

Wie lernt mein Kind am besten? findet am 9. und 28. Februar jeweils ab 17.30 Uhr statt. Darin erhalten Eltern sieben praktische Tipps, wie sie ihr Kind zu Hause beim Lernen unterstützen können.

Nicht nur fachliche Lücken, sondern auch mangelnde Lernmotivation haben vielen Schüler:innen insbesondere während der letzten Monate das Lernen erschwert. In dem Webinar Mein Kind hat keine Lust — Tipps gegen die Null-Bock-Stimmung bekommen Eltern Rat, wie sie ihr Kind wieder zum Lernen motivieren können. Termine sind der 8. und 16. Februar jeweils ab 17.30 Uhr.

Auch Konzentrationsschwierigkeiten können eine Ursache für schlechte Noten sein. Mein Kind kann sich nicht konzentrieren — was Eltern tun können ist der Titel des dritten Webinars in der Reihe. Darin erfahren Mütter und Väter, wie sie zu Hause gute Voraussetzungen schaffen können, damit ihr Kind konzentriert lernen kann. Die Teilnahme ist am 3. und 17. Februar jeweils ab 17.30 Uhr möglich.

Die Termine und Anmeldemöglichkeiten finden sich auf studienkreis.de/webinare. Die Webinare dauern etwa 30 bis 45 Minuten, via Chat können jederzeit Fragen gestellt werden.