Wie schmeckt dir Bremen?

Das Land Bremen erarbeitet derzeit eine Ernährungsstrategie, um gutes und gesundes Essen für alle Menschen zugänglich zu machen. Daran können alle teilhaben - vor Ort oder in einer Online-Umfrage.

Am 8.11. in Bremerhaven und am 15.11. in Bremen finden die öffentlichen Veranstaltungen statt, bei der Bürger:innen eingeladen sind, ihre Perspektiven und Ideen zu der Ernährungsstrategie einzubringen. Zusätzlich läuft eine Online-Umfrage, die allen die Möglichkeit gibt, sich unkompliziert zu beteiligen.

Mit der Ernährungsstrategie will das Land Bremen allen Menschen in Bremen und Bremerhaven gutes und gesundes Essen zugänglich machen – unabhängig vom Einkommen, Alter oder Wohnort. Alle Bremer:innen sollen die Möglichkeit bekommen, in Zukunft gesünder, nachhaltiger und fairer essen zu können – in Kitas, Schulen, Kantinen, auf Märkten und zu Hause. Bei der Ernährung geht es auch um den Schutz von Umwelt und Klima.

Damit die Strategie auch gut zum Land Bremen passt, sollen möglichst viele Menschen im Land Bremen mitreden können. Mit dem Ausfüllen des Fragebogens der Online-Umfrage können alle mithelfen, die Strategie noch besser an den Bedürfnissen im Land Bremen auszurichten.

Die Umfrage auf Deutsch, Arabisch, Türkisch, Russisch und Englisch dauert etwa 10 bis 15 Minuten, ist freiwillig und anonym und richtet sich an alle Menschen im Land Bremen ab 14 Jahren. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Alle Angaben werden ausschließlich im Rahmen der Ernährungsstrategie Bremen ausgewertet.

Als Dank für die Teilnahme werden Gutscheine für das Café Frölich im Wert von je 25 Euro verlost. Zur Teilnahme wird eine E-Mail-Adresse benötigt. Diese wird unabhängig den Antworten verarbeitet und die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Direkt zur Umfrage Ernährungsstrategie (online bis 23. November 2025).