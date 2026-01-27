× Erweitern © Hoppenheit Wie sieht's denn hier aus?

Marie Lou Hoppenheit inszeniert für Kinder ab 4 Jahren ein Figurentheater über Willy, den Wurm, der in sein erstes eigenes Zuhause zieht. In der Regenwurmstraße begegnet er der Dinosaurierdame Pronta, die Ordnung liebt. Ihr Geräteschuppen ist immer bestens sortiert. Mit dem alten Kompostrezept von Oma Walli beginnt für Willy die Suche nach frischen Kartoffelschalen. Dabei landet er ausgerechnet in Prontas Geräteschuppen – und plötzlich steht die ganze Welt Kopf.

Der Eintrittspreis beträgt 3,50 Euro pro Nase. Das Kulturhaus Pusdorf bittet um eine telefonische Anmeldung.