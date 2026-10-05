× Erweitern © Marianne Menke Wie weihnachtelt man?

Claudia Spörri spielt ein Figurentheater mit Gesang und Livemusik für Kinder und Erwachsene, frei nach der bekannten Geschichte von Lorenz Pauli.

Weihnachten ist, wenn alle der Eule etwas schenken,

behauptet die Eule. Begeistert rennt der Hase los und fragt alle seine Freunde, ob sie auch mitmachen. Der Dachs lässt sich nicht stören, der Bär lässt sich nicht wecken, aber Eichhörnchen, Specht und Maus machen mit. Freudig beginnen sie mit den Vorbereitungen. Sie basteln, schnitzen und knabbern an ihren Geschenken für die Eule. Doch bis das große Fest im Wald unter dem glitzernden und leuchtenden Weihnachtsbaum beginnen kann, sind noch einige Abenteuer zu bestehen.

Eingebettet in winterliche Musik und auf humorvolle Weise mit vielen Liedern erzählt, wird die Geschichte zu einem zauberhaften Erlebnis für Groß und Klein ab 3 Jahren.

Tickets kosten 8 Euro für Kinder, 10 Euro für Erwachsene.