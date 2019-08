Wiedereinstiegs-Café

Die ProArbeit Osterholz-Scharmbeck lädt ins Wiedereinstiegs-Cafe zu der Veranstaltung "Das Bewerbungsverfahren aus Arbeitgebersicht" ein. Wer nach einer Familienphase wieder ins Berufsleben einsteigen möchte und sich fragt, was für einen gelungenen Neustart wichtig ist, welche Möglichkeiten es gibt oder was alles zu beachten ist, findet hier die Antworten. In ungezwungener Atmosphäre werden Informationen über das Projekt "Perspektive Wiedereinstieg im Landkreis Osterholz" gegeben und die Teilnehmer haben die Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Zudem werden die Cafés regelmäßig von Referentinnen mitgestaltet, die Interessierten Impulse zum Wiedereinstieg oder fachlichen Input zur Berufsrückkehr geben. Eine Anmeldung unter 04791-9303627 oder perspektive-wiedereinstieg@proarbeit-ohz.de ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.