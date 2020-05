× Erweitern © Marc Lubetzki Wild Horses, Deutsches Pferdemuseum

Wilde Pferde haben etwas Faszinierendes - ihre Kraft, Eleganz und Schönheit spricht viele Menschen an. Der Tierfilmer Marc Lubetzki beobachtet und filmt seit 2012 Wildpferdeherden in verschiedenen Ländern der Erde. Mit der neuen Sonderausstellung zeigt das Deutsche Pferdemuseum die Ergebnisse seiner intensiven Arbeit und gewährt faszinierende Einblicke in das Leben wilder Pferde.

Die Multimediaausstellung führt die Besucherïnnen mithilfe von einzigartigen Videoaufnahmen, beeindruckenden Bildern und bewegenden Geschichten in verschiedene Lebensräume von wild lebenden Pferden und zeigt ihr Verhalten durch alle Jahreszeiten hindurch. Von der Geburt bis zum Tod erlebt das Publikum der Sonderausstellung das facettenreiche soziale Leben der Tiere, und erfährt, wie sich harmonische Herden bilden und in Verbänden organisieren, welche Aufgaben die einzelnen Tiere in der Gemeinschaft übernehmen und wie wilde Pferde miteinander kommunizieren. Marc Lubetzki gibt zusätzlich Pferdebesitzern viele Anregungen für die Optimierung von Umgang und Haltung ihrer Hauspferde. Aber auch wer selbst kein Pferd besitzt, kann von wilden Pferden wichtige Dinge lernen: Loyalität, Achtsamkeit und wie sich faire Gesellschaftssysteme aufbauen und führen lassen.

Das Wissen über das Leben wilder Pferde bietet die Chance, auch Hauspferde wirklich zu verstehen und ihnen ein pferdegerechteres Leben zu schenken: „Momentan gibt es leider noch sehr viele Fehlinterpretationen, veraltetes Wissen und falsche Behauptungen in unserer Pferdewelt, die weder das ursprüngliche Verhalten noch das natürliche Leben von Pferden widerspiegeln und oft eine harmonische Beziehung verhindern.“ Mit dieser Erkenntnis hatte sich einst Pferdehalter Marc Lubetzki auf den Weg zu den letzten frei lebenden Pferden unserer Erde gemacht. Seit acht Jahren besucht er regelmäßig 17 Wildpferdeherden in unterschiedlichen Ländern. Das Einzigartige dabei: Dadurch, dass er den Pferden achtsam begegnet und ihren Regeln folgt, gelingt es ihm ein Teil der Herden zu werden, statt nur ein distanzierter Beobachter zu bleiben. So lebt Marc Lubetzki mindestens 6 Monate pro Jahr zwischen den wilden Pferden und kann das Leben und Verhalten aus Sicht der Pferde in beeindruckenden Aufnahmen dokumentierten.

Mit der Sonderausstellung im Deutschen Pferdemuseum nimmt der erfahrene Tierfilmer die Gäste mit auf eine faszinierende Reise zu den letzten wild lebenden Pferden in verschiedenen Ländern der Welt und gewährt einen intimen und umfassenden Einblick in ihr Zusammenleben.