In diesem Kurs erleben Kinder zwischen 6 und 11 Jahren eine gemeinsame Reise durch die Natur.

Wie schleicht ein Fuchs, wie hören Rehe, was kann man aus Wildpflanzen alles machen? Bei gemeinsamen Spaziergängen durch Wald und Wiese entdecken die Teilnehmer:innen die wilde Pflanzen- und Tierwelt. Wieder zurück im Camp des Gut Clüverswerder übt sich die Gruppe im Naturhandwerk und baut gemeinsam Lehmhütten, stellt Farben aus Wildpflanzen her oder werkelt mit Naturmaterialien. Der Kreativität und dem Bewegungsdrang ist dabei keine Grenzen gesetzt. Beim letzten Termin im Oktober wird ein gemeinsames Mittagessen am Lagerfeuer zubereitet.

Dieser Workshop umfasst 4 Termine: 8. Juni, 27. Juli, 15. September, 27. Oktober 2024, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Nach Vereinbarung ist auch ein späterer Einstieg möglich.

Die Kosten für den Kurs (4 Termine) betragen 130 Euro inkl. Material und gemeinsamen Mittagessen beim letzten Termin. Eine Ermäßigung für Geschwisterkinder ist möglich.

Zu den ersten 3 Terminen bringen sich die Kinder ihre Tagesverpflegung inkl. Getränken für ein gemeinsames Mittagspicknick selbst mit.

Eine Online-Anmeldung ist erforderlich.