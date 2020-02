× Erweitern © Stepan Walzl Kinderclub Staatstheater Oldenburg

Ein halbes Jahr lang haben sich Kinder zwischen 8 und 12 Jahren im Theaterclub mit der Frage beschäftigt, wie sie sich in einer Welt ohne Erwachsene verhalten würden. Heute ist Premiere.

An einem Tag in der Woche, für ein halbes Jahr, trifft sich der Kinderclub und erarbeitet gemeinsam ein Stück. Dabei können die Kinder selber Inhalte beitragen, die sie am Thema interessieren. So wurden in diesem Jahr beispielsweise Texte geschrieben, Bilder gemalt und Masken gebastelt. Zusätzlich werden bei den Treffen verschiedene Theatertechniken spielerisch vermittelt.

„An dem Abend, als die Kinder ihre Wolfspelze trugen und nur Unfug im Kopf hatten ... '' Ausgehend von Maurice Sendaks finden sich die Kinder eines Abends an einem mysteriösen Ort im Wald wieder. Keine Erwachsenen, keine Schule, keine Regeln. Wild und stürmisch genießen sie ihre Freiheit. Aber was, wenn sie nie wieder nach Hause zurückkommen?

Der Eintritt kostet 4 Euro.