× Erweitern © VG Bild-Kunst, Bonn 2023 Wild! Kinder – Träume – Tiere – Kunst Asta Gröting, Videostill aus Wolf and Dog, 2021

In einer außergewöhnlichen, gleichzeitig kind- und familiengerechten Inszenierung decken über 100 Gemälde, Plastiken, Fotografien, Graphiken und Videoinstallationen vielfältige Bezüge zwischen wilder Kunst und aktuellen Lebensrealitäten von kleinen, großen und ehemaligen Kindern auf.

Wildheit schlummert in uns allen. Als Neugeborene bringen wir sie ungebändigt zum Ausdruck. Mit jeder erlernten sozialen Fertigkeit allerdings wird das Wilde in uns Stück für Stück überdeckt. Trotzdem begleitet uns Wildheit ein Leben lang – im sozialen Miteinander, in unserem tiefsten Inneren, in der Natur, die uns umgibt, und natürlich in der bildenden Kunst. Diese vier Aspekte spiegelt die Ausstellung „Wild!“ in historischen wie zeitgenössischen Werken von Albrecht Dürer, Paula Modersohn-Becker, Berthe Morisot, Diana Thater, Raymond Pettibon, Asta Gröting und vielen mehr.

Verschiedene Mitmachangebote, Suchspiele, Tastobjekte und Erlebnisräume sowie ein Offenes Atelier im Ausstellungsbereich und zahlreiche Workshop-Angebote regen zu einer vertiefenden Auseinandersetzung mit den Themen der Ausstellung an.

An der Auswahl der Exponate, der Gestaltung der Ausstellung wie auch an der Vermittlung wirken Kindergruppen und das Jugendkuratorium New Perceptions mit.

Zu sehen bis zum 14. Juli 2024.