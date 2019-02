©Ökologiestation Bremen Wildbienen-Nisthilfe-Bau

Was unterscheidet Wildbienen von Honigbienen? Wie leben sie? Warum brauchen sie Nisthilfen und wie muss eine Nisthilfe aussehen. Über alle diese Fragen wird in gemütlicher Runde gesprochen bevor es dann zum Bau Nisthilfen geht. Die Teilnahme beträgt 5 Euro und richtet sich an alle Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-2221922.