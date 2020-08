Wilde Herbstabenteuer

× Erweitern © WUPP Das Waller Umweltpädagogik Projekt

Das Jahr nähert sich dem Ende, der Herbst hält Einzug ins Land und mit ihm die Ernte von Kürbissen, Äpfeln, Nüssen und vielen anderen Leckereien. In der Ferienwoche stellen die Kinder ab 7 Jahren jeden Tag was neues mit der Ernte an.

Am wärmenden Feuer entstehen Köstlichkeiten, wie z.B. Kürbissuppe, Apfelmus und mehr. Weiterhin zaubern die Kinder Fackeln, Zahnputzzeug, Heilsalbe oder Seife. Auch das Schnitzen und viele wilde Spiele kommen in dieser Woche nicht zu kurz.

Das Herbstferienprogramm findet täglich bis zum 16. Oktober von 10 bis 14 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 50 Euro nach per Telefon oder E-Mail.