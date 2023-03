Wilde Osterfreizeit

Freundschaftsarmbänder aus Brennnesseln flechten, Feuer ohne Streichhölzermachen, Holzschalen herstellen, ohne dafür viel schnitzen zu müssen... Das geht doch gar nicht? Geht doch!

In dieser Ferienfreizeit kannst du all das lernen – und noch viel mehr! Gemeinsam und mit allen Sinnen wird das Gelände in und um das DOKU erforscht, eigenes Brot gebacken, mit Naturfarben Eier gefärbt, Schmuck gebastelt, Wildkräuter geerntet und zu Tees und Kräuterquark verarbeitet und vieles mehr. Auch eine Nachtwanderung steht auf dem Programm.

Für Kinder ab 8 Jahren

03.04. – 07.04.2023, 10:00 – 14:00 Uhr &

06.04.2023 19:30 – 21:30 Uhr

Bringt bitte wetterfeste Kleidung und etwas Verpflegung mit.

Kosten Gesamtkurs: 10 € (5 € mit Bremen-Pass)

Anmeldung im DOKU unter 0421-6039079 oder unter info@doku-blumenthal.de