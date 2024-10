× Erweitern © Alex Gesch/ka2oh Wilde Schwäne

Das Performancekollektiv ka2oh entwickelt Theater nicht nur für, sondern auch mit dem jungen Publikum zusammen. Im neuen Theaterstück unterstützen die Zuschauer:innen zwischen 5 und 7 Jahren die Hauptprotagonistin Elisa bei ihrer abenteuerlichen Reise durch eine Welt, in der nichts so ist, wie es scheint. Ihre Aufgabe ist nicht einfach, denn sie darf kein Wort sprechen, sonst werden ihre Geschwister auf ewig die Gestalt von Schwänen behalten, in die sie von einem bösen Zauberer verwandelt wurden.

Der Eintritt kostet zwischen 5 und 15 Euro nach dem solidarischen Preissystem.

Tickets für Schulklassen können auf der Veranstaltungsseite reserviert werden.